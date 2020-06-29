Эпоха банковских вкладов уходит. Что делать?

ЦБ уверенно и интенсивно снижает значение ключевой ставки. Вслед за ней устремляются и ставки по вкладам. Инвесторам, как частным, так и корпоративным, необходимы альтернативные инструменты для сохранения накоплений от влияния инфляции и получения пассивного дохода.

Мир никогда больше не будет прежним, слышим мы каждый день с самого начала пандемии. Кардинальные изменения произошли во всех процессах взаимодействия человека с окружающей средой, другими людьми, объектами. Мы стали по-другому выстраивать личные алгоритмы при использовании товаров и услуг. Но и сами услуги меняются вслед за экономической ситуацией. Например, банковские вклады, еще совсем недавно были такими привлекательными. Простой, понятный инструмент для сохранения накоплений, приумножения, и даже для заработка.

Но, к большому сожалению вкладчиков, время двузначных ставок по депозитам ушло. И в обозримом будущем не причин возвращения их к инвестиционно-привлекательным цифрам. Ставки стремятся к значениям, ниже инфляции, что делает вклады, по сути, бесплатной сейфовой ячейкой. Ставки по депозитам, как для юридических лиц, так и для частных клиентов устанавливаются банками в соответствии с коридорами значений, обозначенными Банком России. То есть, низкие ставки – это не жадность банкиров, а следование нормативам и реалиям финансового рынка. Банки, безусловно, обеспокоены тем, что клиенты начнут забирать деньги «под подушку». Даже те инвесторы, кто диверсифицировал инструменты накоплений и вкладывал часть денег в покупку валюты, замерли, наблюдая. Курсы валют нестабильны и непредсказуемы в виду подверженности влиянию многочисленных факторов.

Медиасреда наполнена информацией об альтернативных вкладам путях. Но также многие помнят кейсы из прошлого, когда привлекательные предложения оборачивались потерей денег.

Что делать? Кому верить? Куда вложить? Как не потерять?

Вопросы, терзающие каждого частного вкладчика или организацию, у которых подходит срок окончания депозита.

На данный момент золотым стандартом являются два направления:

Инвестиции в драгоценные металлы

Инвестиции в ценные бумаги

С драгоценными металлами все понятно – когда все активы крутит торнадо, металлы дорожают. Металлы всегда растут в цене в долгосрочной перспективе. Бывают короткие моменты коррекции, но затем снова рост.

Немного о вложении в ценные бумаги. Несмотря на рост заинтересованности как частных, так и корпоративных клиентов в данном инструменте, он по-прежнему остается недооцененным. Активность его использования в России резко снижается с Запада на Восток. За Уралом население и бизнес мало знают о ценных бумагах, о возможностях и преимуществах для себя. При этом также в Западно-Восточном векторе нарастает демонизация рисков вложения в бумаги и аллярмистские настроения.

Безусловно, единственный путь к развитию инвесторского вектора – это повышение уровня финансовой грамотности среди населения и представителей бизнеса. Российский парадокс: не доверять лицензированным профессиональным участникам, но активно реагировать на предложения высокого дохода от сомнительных организаций.

На что стоит обращать внимание? В первую очередь, на наличие соответствующих лицензий у представителя рынка инвестуслуг. И, конечно же, опыт организации в данном направлении. Нелишним будет ознакомиться с общей историей и биографией. Не стоит нести деньги в компанию, образованную недавно.

Как ни странно, при большом количестве банков (более 400), не многие имеют специализированные лицензии на осуществление деятельности по работе с ценными бумагами, брокерские услуги.

Солид Банк, один из немногих банков , обладающих всеми необходимыми лицензиями. А также является членом валютной и фондовой секции ММВБ-РТС, членом СРО «НФА» в отношении деятельности по инвестиционному консультированию и состоит в Единый реестр инвестиционных советников.

Солид Банк имеет большой опыт в инвестиционном направлении и специализированное профильное подразделение. Сегодня банк предлагает брокерское обслуживание как частным, так и корпоративным клиентам. С помощью специалистов банка как начинающий, так и опытный инвестор может создать портфель надежных ценных бумаг с привлекательной доходностью, в том числе, выпущенных государством.

Первый вопрос, который задают начинающие инвесторы, это застрахованы ли вложения в ценные бумаги также, как застрахованы вклады.

Нужно отметить, что ценные бумаги, это принципиально другой инструмент. И, вкладываясь в акции и облигации, клиент не передает деньги банку. Он покупает ценные бумаги. И тут совершенно понятно, что не стоит приобретать варианты, обещающие чрезвычайно высокий доход. Банк же в свою очередь оказывает услуги брокерского обслуживания: открытие брокерского счета, консультирует, осуществляет покупку и пополнение портфеля по распоряжению клиента. Банк никогда не позволит своему клиенту вложиться в сомнительные бумаги. Т.к. это репутация банка, заработанная десятилетиями. Банк скорее откажет клиенту в открытии брокерского счета, если тот будет настаивать на приобретении в портфель бумаг, в надежности которых нет уверенности.