В Тулуне появился памятник, посвященный наводнению 2019 года

Его высота соответствует уровню воды, поднявшемуся тогда, сообщают в администрации города.

Мемориал установили на пересечении улице Юбилейной и федеральной трассы, в районе автомобильного моста через реку Ия. Также около дома №90 по улице Ленина открылась фотовыставка, посвященная событиям прошлого года. Всего на стендах представлено 130 фотографий.

Напомним, летом 2019 года в результате паводка в Иркутской области затоплено 6669 жилых домов, в которых проживают 32777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления – 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.