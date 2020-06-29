Объем «свободных денег» россиян в мае продолжил падать

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в мае объем «свободных денег» в российских семьях сократился на 6,3% по сравнению с апрелем и составил 17,7 тысяч рублей. За год Индекс потерял 39,4%.

В мае объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 17,7 тыс. руб.

То есть именно такое количество денег «усредненная» семья имела в своем распоряжении после покупки товаров повседневного спроса, в том числе и продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи и других. И именно эти средства могли быть потрачены на выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования, крупные покупки, образование, медицину, развлечения, отдых или отложены в виде сбережений.

Значения в мае 2020 самое низкое значение для этого месяца за всю наблюдаемую историю.

В апреле наблюдалось небольшое восстановление индекса, в мае же мы снова столкнулись с негативной динамикой, даже учитывая то, что в мае начиналось снятие карантинных мер и постепенное восстановление экономической активности. Есть существенные риски того, что даже после снятия всех ограничений благосостояние граждан будет на более низком уровне, чем до эпидемии COVID-19 и снижения цен на нефть. Серьезно сокращается и среднегодовое значение Индекса. Если по итогам прошлого года оно равнялось 27,5 тыс. руб., то сейчас по результатам первой трети 2020 года среднегодовое значение равняется 20,4 тыс. руб.

Заметно, что наиболее стабильными являются свободные деньги для жителей средних городов от 500 тыс. до 1 млн жителей. Так, количество свободных денег в крупных городах-миллионниках снизилось на 5,3% по сравнению с прошлым месяцем.

В количество свободных денег в мае по сравнению с апрелем сократилось на 1,4%. В небольших городах от 100 до 500 тыс. падение оказалось более существенным – на 13,9%.

По сравнению со средними значениями за прошлый год наблюдается значительное снижение свободных средств: на 35,2% для миллионников, на 26,6% для городов от 500 тыс. до 1 млн и на 47,9% для небольших городов.

Покупательская способность «свободных денег» в пересчете на количество бутылок молока «Домик в деревне. Отборное» (0,93л), которое домохозяйства могли себе позволить покупать ежемесячно на все свои «свободные деньги», оказалась ниже, чем в предыдущем году. На все свободные средства в текущем году можно купить 348 бутылок, тогда как в прошлом году – 476 бутылок.