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Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом

29 июня 2020

В то время, как в России, по словам Владимира Путина, пандемия отступает и эпидемиологическая ситуация улучшается, в Иркутской области пока без особых улучшений: ежедневно регистрируется более 200 заболевших, а темпы прироста новых случаев не опускаются ниже 3%.

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28 июня в Иркутской области подтверждены 232 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 7315. Суточные темпы прироста составляют 3,2%. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией режим самоизоляции в регионе продлён до 12 июля.

Госпитализированы в регионе 4298  человека, из них 232 за последние сутки. Выздоровели 2920 человек, 41 за последние сутки, сообщает оперативный штаб. 

Всего за период эпидемии скончались 97 человек, четыре за последние сутки: 43 (+2) от COVID-19, 54 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом
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