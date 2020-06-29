Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом

В то время, как в России, по словам Владимира Путина, пандемия отступает и эпидемиологическая ситуация улучшается, в Иркутской области пока без особых улучшений: ежедневно регистрируется более 200 заболевших, а темпы прироста новых случаев не опускаются ниже 3%.

28 июня в Иркутской области подтверждены 232 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 7315. Суточные темпы прироста составляют 3,2%. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией режим самоизоляции в регионе продлён до 12 июля.

Госпитализированы в регионе 4298 человека, из них 232 за последние сутки. Выздоровели 2920 человек, 41 за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Всего за период эпидемии скончались 97 человек, четыре за последние сутки: 43 (+2) от COVID-19, 54 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.