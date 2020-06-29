Банки вдвое сократили отрицательную сумму по дебетовым картам

Российские банки, предоставляющие клиентам овердрафт по дебетовым картам, более чем вдвое сократили его средний размер, сообщает РБК со ссылкой на «Эквифакс».

На фоне пандемии подсчитал. Речь о сумме, которую можно потратить при нехватке средств на карте

На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют.

По итогам мая средний лимит овердрафта упал до 20,4 тыс. руб., следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в тройку крупнейших бюро), с которой ознакомился РБК. По сравнению с апрелем он сократился более чем на треть (34,8%), а по сравнению с мартом, когда кризис и пандемия только начались, — почти на 60%.

Кроме того, кредитные организации резко сократили выдачу карт с такой опцией: в мае потребители получили всего 3,8 тыс. дебетовых карт с овердрафтом — в 8,2 раза меньше, чем в марте. Объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн руб., по сравнению с мартом он упал более чем в 20 раз.