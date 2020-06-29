МТС запустила первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость

«МТС» запустил сервис МТС Estate для снижения налогов на недвижимость юридических лиц за счет пересмотра кадастровой стоимости. Сумму налога можно снизить в среднем на 30%, сообщают в компании.

Налоги на недвижимость и арендная плата государственной собственности рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка, которая не учитывает субъективные параметры, такие как ремонт, местоположение и инфраструктура. Закон позволяет корректировать сумму налога, опираясь на рыночную стоимость здания или участка. МТС Estate позволяет автоматизировать этот процесс и пройти все процедуры в цифровом формате. Решение будет востребовано компаниями, которые владеют крупной недвижимостью: офисами, заводами, сельскохозяйственными угодьями, складами и другими объектами. Сервис поможет снизить арендную плату публичных земельных участков, то есть находящихся в государственной или муниципальной собственности.

На первом этапе клиент может проверить, каков потенциал снижения налога.

Сервис оценит примерный потенциал снижения кадастровой стоимости, сравнив его с аналогичной недвижимостью и участками в соответствующей локации. В случае, если клиент видит целесообразность в оспаривании кадастровой стоимости, он загружает в систему доверенность, свидетельство о праве собственности или договор аренды и стандартную техническую документацию для изготовления отчета о рыночной оценке: технический план и балансовую справку. Сервис сформирует и направит пакет документов в суд и комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В личный кабинет и на электронную почту клиента будут приходить уведомления о каждом этапе рассмотрения заявления в инстанциях. Подписать договор и оплатить услуги компании можно также на сайте сервиса.

«Снижение кадастровой стоимости и налога проходит успешно в 95 случаях из ста, а экономия может достигать сотен миллионов рублей в год в зависимости от изначальной кадастровой стоимости объекта. Важно подать документы в тот год, за который клиент хочет пересмотреть налог. Соответствующая инстанция может рассматривать запрос несколько месяцев, однако если решение будет положительным, сумму налога скорректируют в тот год, когда было подано заявление. С 2019 года можно сделать перерасчет налога и за прошлые периоды», — отметила руководитель сервиса МТС Estate Мария Джушхинова.

Базовая стоимость услуг составляет 0,2% от суммы, на которую снижается кадастровая стоимость. В случае, если суд или комиссия уменьшат кадастровую стоимость на меньший размер, чем было указано в договоре, МТС сделает перерасчет стоимости услуг. Клиент также может заказать дополнительную услугу – судебное представительство.