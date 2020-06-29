Медцентр для лечения внебольничной пневмонии в Братске достроят к осени

В Братске продолжается строительство медцентра для лечения внебольничной пневмонии. Средства на новое учреждение и закупку всего необходимого оборудования выделила компания РУСАЛ. На данный момент завершается установка металлоконструкций, начинается монтаж систем водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, сообщают в компании.

Строительство современного медицинского центра в Братске началось в апреле этого года и ведется в соответствии с графиком. Для подготовки площадки строители вывезли 5 тысяч кубометров старого грунта, вместо него на место будущего медцентра было привезено 30 тысяч кубометров непучинистого грунта, наименее подверженного деформации в холодное время года.

На данный момент фундамент уже готов.

Залито 1150 кубометров бетона. Каркас здания близок к завершению, смонтировано порядка 100 тонн металлоконструкций. Начата прокладка систем водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения. 27 июня началась подготовка фундамента под вспомогательные здания, монтаж энергооборудования. Всё медицинское оборудование поступит до конца июля. Его установка будет идти параллельно с отделочными работами.

Согласно графику, медицинский центр будет полностью построен, оснащен и сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Его открытие планируется к осени. Стационар рассчитан на 30 мест и будет оборудован всей необходимой современной аппаратурой, включая томограф, УЗИ, рентген и аппараты ИВЛ.

Построить в Братске современный медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией предложил Олег Дерипаска во время визита в Приангарье в марте этого года. Решение о необходимости такого объекта в связи с пандемией было принято на региональном уровне власти. Строительство взято под личный контроль врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, мэром Братска Сергеем Серебренниковым и управляющим директором БрАЗа Евгением Зенкиным. Инвестором выступает РУСАЛ.

После окончания пандемии госпиталь будет перепрофилирован в иммунологический центр. Подобные объекты возводятся не только в Братске, но и в Тайшете, Шелехове, а также в других городах присутствия компании РУСАЛ.