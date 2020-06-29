Иркутская область заняла 11 место по доступности жилья в РФ

Согласно рейтингу РИА Новости, семья из Приангарья копит на квартиру около 4,6 лет, а средняя ее стоимость составляет 2,7 млн рублей.

Красноярский край попал на 12 место рейтинга, там семьи копят на квартиру 4,7 лет, а ее средняя стоимость составляет 2,9 млн рублей. Соседняя Бурятия заняла 45 место в списке, семьи республики копят на квартиру более 7 лет, а ее средняя стоимость ровняется 3 млн рублей.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.

При этом стоимость такой квартиры только в Магаданской области ниже среднероссийского уровня, но максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком почти в полтора раза превышает средний по стране уровень во всех трех лидирующих регионах.

Далее в рейтинге расположились Тюменская область, Мурманская область и Камчатский край, где семьям в одним ребенком необходимо чуть более трех лет для накопления на типовую "двушку", но только при условии того, что расходы семьи не превышают минимальных трех прожиточных минимумов и на приобретение квартиры откладывается весь максимально возможный денежный остаток.

Кроме вышеперечисленных, еще в шести регионах доступность жилья выше, чем в среднем по России, копить там нужно не более 4,6 года. К ним относятся: Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская область, Томская область, Иркутская область и Красноярский край. В этой группе стоимость типовой квартиры не превышает трех миллионов рублей, что ниже среднероссийского уровня в 3,3 миллиона рублей, и объясняет высокое положение регионов в рейтинге по доступности жилья. Кроме того, в данных регионах достаточно высокий уровень максимально возможного денежного остатка в семьях с одним ребенком.