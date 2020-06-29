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Средняя стоимость объектов недвижимости в Иркутской области в мае составила 2,68 млн

29 июня 2020

По данным Управления Росреестра по Иркутской области в мае средняя цена покупки сооружений в регионе составила 2,68 млн рублей, помещений  1,76 млн рублей.  

Средняя цена приобретения прав на здания в мае составила 1,68 млн рублей. Машино-места покупались в среднем за 655 тыс. рублей. Средняя стоимость земельных участков в мае составила около 469 тыс. рублей. 

С января по май 2020 года средняя цена сооружений – 1,99 млн рублей, помещений - 1,95 млн рублей, зданий – 1,69 млн рублей, машино-мест – 759 тыс. рублей, земельных участков – 611 тыс. рублей. 

Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имущество формируется из сведений, которые указываются в договорах купли-продажи при оформлении сделки. 

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик данных объектов недвижимости. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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