Средняя стоимость объектов недвижимости в Иркутской области в мае составила 2,68 млн

По данным Управления Росреестра по Иркутской области в мае средняя цена покупки сооружений в регионе составила 2,68 млн рублей, помещений – 1,76 млн рублей.

Средняя цена приобретения прав на здания в мае составила 1,68 млн рублей. Машино-места покупались в среднем за 655 тыс. рублей. Средняя стоимость земельных участков в мае составила около 469 тыс. рублей.

С января по май 2020 года средняя цена сооружений – 1,99 млн рублей, помещений - 1,95 млн рублей, зданий – 1,69 млн рублей, машино-мест – 759 тыс. рублей, земельных участков – 611 тыс. рублей.

Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имущество формируется из сведений, которые указываются в договорах купли-продажи при оформлении сделки.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик данных объектов недвижимости.