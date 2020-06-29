В Жигаловском районе снимают режим ЧС

Режим ЧС в лесах был введен в Жигаловском районе 25 июня в связи с крупным пожаром, действовавшим более трех суток.

Пожар был локализован позавчера на площади 180 га. Остановить распространение огня удалось, в том числе за счет проведения взрывных работ по кромке. Об этом сообщил мэр района Игорь Федоровский.

За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано пять лесных пожаров.

Потушено одно вновь обнаруженное возгорание в Иркутском районе. Также ликвидировано четыре ранее зарегистрированных пожара: по одному – в Жигаловском, Качугском, Ольхонском и Нижнеилимском районах. Общая площадь потушенных пожаров составила 50,3 га.

Локализованными остаются одно вновь обнаруженное возгорание в Качугском районе и пять ранее зарегистрированных: по два – в Жигаловском и Усть-Кутском районах, одно – в Качугском районе. Общая площадь этих пожаров – 211 га.

Действовавшими оставались 17 пожаров в лесном фонде. Девять из них – вновь обнаруженные: три в Усть-Илимском районе, два – в Катангском, по одному – в Осинском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Чунском районах. Из ранее зарегистрированных: пять – в Катангском районе, по одному – в Качугском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Также действует пожар на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Общая площадь всех этих очагов – 2348,3 га, в том числе 90 га, не покрытые лесом.