Новости

Moody’s и АКРА прогнозируют снижение ипотечной ставки до 7%

29 июня 2020

Помешать этому могут вторая волна коронавируса или новые «черные лебеди», сообщает РБК со ссылкой на рейтинговые агентства Moody’s и АКРА.

Читайте также:

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Иркутском районе
29 июня 2020
Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом
29 июня 2020

К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%). Ипотечные ставки ниже 7% реалистичными считают и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1755)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Иркутском районе
Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом
Коронавирус захватывает Иркутск
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании