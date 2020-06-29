Moody’s и АКРА прогнозируют снижение ипотечной ставки до 7%

Помешать этому могут вторая волна коронавируса или новые «черные лебеди», сообщает РБК со ссылкой на рейтинговые агентства Moody’s и АКРА.

К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%). Ипотечные ставки ниже 7% реалистичными считают и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.