Движение транспорта по мосту через Ушаковку в районе Маратовской развязки в Иркутске будет закрыто

Со 2 июля по 15 августа движение транспорта по мосту, расположенному по улице Рабочая через реку Ушаковку в районе Маратовской развязки, будет закрыто. Это связано с проведением плановых ремонтно-восстановительных работ на сооружении, сообщают в городской администрации.

Кроме того, в связи с ремонтом моста и временным закрытием движения транспорта по улице Рабочая от остановки «Фортуна» до Маратовской развязки будет изменена схема движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок № 8, 9, 13, 15, 27, 31, 32, 52, 56, 67, 81, 87 и троллейбусного маршрута № 3.