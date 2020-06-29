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В Ангарске полиция разыскивает водителя, сбившего двух человек

29 июня 2020

Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, водитель «Тойоты Ипсум», следуя по проезжей части, сбил переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух человек, после чего скрылся с места происшествия.

В результате произошедшего 32-летний пешеход с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Вторая потерпевшая, по предварительным сведениям, не получила серьезных повреждений и пока не сообщала о себе ни полиции ни врачам.

Сразу после поступления сигнала о происшествии, дежурная часть Управления МВД незамедлительно информировала о случившемся все имеющиеся силы и средства. В результате через несколько минут экипажем частного охранного предприятия, разыскиваемый авто с характерными следами при таких ДТП был обнаружен брошенным в одном из дворов города.  

Владелец иномарки также установлен. Проверяется его причастность к совершенному деянию либо причастность иных лиц, которым было передано найденное транспортное средство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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