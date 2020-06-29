Плательщики налога на профессиональный доход в этом году смогут воспользоваться двумя налоговыми бонусами

В Иркутской области физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 июля могут зарегистрироваться в качестве самозанятых - плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), сообщают в ФНС.

При оказании услуг физическим лицам самозанятый уплачивает налог по ставке 4%, при оказании услуг индивидуальным предпринимателям и организациям - 6%. Согласно законодательству при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который позволяет уменьшить начисленный налог до конца расходования вычета до 3% (при оказании услуг физическим лицам) и 4% (при оказании услуг индивидуальным предпринимателям и организациям).

В июне в рамках мер предотвращения последствий распространения Covid-19 всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ - 12 130 рублей. Эта мера поддержки действует до конца нынешнего года и предоставляется всем зарегистрированным самозанятым, в том числе тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Дополнительный налоговый бонус суммируется с налоговым вычетом, полученным при регистрации.

Их можно использовать только на уплату НПД. Налоговые вычеты (бонусы) предназначены исключительно для уплаты налога на профессиональный доход и применяются автоматически. Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования.

Регистрация и снятие с учета плательщика НПД, а также все действия по расчету и уплате налога, контролю доходов и применению налоговых вычетов осуществляются с использованием мобильного приложения «Мой налог» (или его вэб-версии). Более подробные ответы на возникающие вопросы можно получить в специальном разделе сайта ФНС России «Налог на профессиональный доход».