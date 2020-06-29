Новости

Плательщики налога на профессиональный доход в этом году смогут воспользоваться двумя налоговыми бонусами

29 июня 2020

В Иркутской области физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 июля могут зарегистрироваться в качестве самозанятых - плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), сообщают в ФНС.

При оказании услуг физическим лицам самозанятый уплачивает налог по ставке 4%, при оказании услуг индивидуальным предпринимателям и организациям - 6%. Согласно законодательству при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который позволяет уменьшить начисленный налог до конца расходования вычета до 3% (при оказании услуг физическим лицам) и 4% (при оказании услуг индивидуальным предпринимателям и организациям).

В июне в рамках мер предотвращения последствий распространения Covid-19 всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ - 12 130 рублей. Эта мера поддержки действует до конца нынешнего года и предоставляется всем зарегистрированным самозанятым, в том числе тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Дополнительный налоговый бонус суммируется с налоговым вычетом, полученным при регистрации.

Читайте также:

Без прибыли, но с хорошим настроением
29 июня 2020
Медведев предложил Мишустину снизить налоги для туриндустрии до конца года
26 июня 2020

Их можно использовать только на уплату НПД. Налоговые вычеты (бонусы) предназначены исключительно для уплаты налога на профессиональный доход и применяются автоматически. Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования.

Регистрация и снятие с учета плательщика НПД, а также все действия по расчету и уплате налога, контролю доходов и применению налоговых вычетов осуществляются с использованием мобильного приложения «Мой налог» (или его вэб-версии). Более подробные ответы на возникающие вопросы можно получить в специальном разделе сайта ФНС России «Налог на профессиональный доход».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (540)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Иркутском районе
Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом
Коронавирус захватывает Иркутск
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании