Заместитель министра строительства РФ посетил особо пострадавшие от паводка объекты в Иркутской области

Дмитрий Волков посетил особо пострадавшие от паводка территории и проконтролировал производимые работы по восстановлению затронутых районов и строительству защитных сооружений, сообщают в министерстве строительства РФ.

Замглавы Минстроя России оценил качество и темпы возведения объектов, особое внимание было уделено сооружениям инженерно-технической защиты территории.

«В программе обозначены 266 объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Треть из них – в Тулуне. Особо отмечу работы, проводимые на дамбе. Правительство Иркутской области прилагает все усилия для того, чтобы работы шли быстрыми темпами, позволяющими завершить строительство в заявленные сроки. Поскольку сейчас наступает особо опасный период, появляется высокий риск повторного затопления, муниципалитет и подрядчик предпринимают все необходимые меры по возможности оперативного и маневренного обеспечения решения возможных проблем», - отметил Дмитрий Волков.

В настоящее время основной задачей является укрепление берегов реки Уды в селе Алыгджер. Именно оттуда в 2019 году начался паводок. Ведется строительство жилых домов для населения, пострадавшего от затопления, на этапе проектирования находятся новая масштабная школа-интернат, современная амбулатория.

В Нижнеудинске активно ведется возведение масштабной дамбы, которая поспособствует сохранению исторического наследия района. Заложен фундамент двух многоквартирных домов, планируется строительство района, отведенного под индивидуальное жилищное строительство.

Замглавы Минстроя России посетил строительную площадку микрорайона Угольщиков в Тулуне, где идет строительство шести многоквартирных домов.

«Распределение квартир в строящемся микрорайоне будет происходить по нескольким программам. Первая – это переселение граждан из наиболее пострадавших от паводка районов, вторая – жители Рабочего городка, третья – переселенцы из домов, признанных аварийными. Планируется улучшить условия проживания для 556 семей», - акцентировал замминистра.



Минстрой России выступает координатором программы по расселению аварийного и пострадавшего от затопления жилья, возведению социальной инфраструктуры, и будет далее оказывать необходимую методологическую помощь. Первые объекты будут введены в эксплуатацию уже в сентябре 2020 года. Активно ведется работа по благоустройству центральной улицы города на средства нацпроекта «Жилье и городская среда».