В Иркутске отремонтируют 3 городских фонтана

Работы пройдут до 30 сентября. Об этом сообщил начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин.

Он отметил, что в ходе подготовки к летнему сезону, на некоторых гидротехнических сооружениях выявлены дефекты.

– На фонтане у Цирка будет проводиться замена гранитных плит в облицовке и замена гидроизоляции. Данные работы можно выполнить только в летний период. Также будет заменено электрооборудование фонтана у Дворца профсоюзов на ул. Декабрьских Событий, – подчеркнул Алексей Жилкин.

Кроме этого, еще не запущен фонтан на центральной площади Академгородка. В ходе эксплуатации было принято решение об установке решетки фильтрации, чтобы не допускать засорения чаши фонтана. После монтажа решетки, фонтан будет запущен.