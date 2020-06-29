En+ Group передала городу Тулуну новую лыжную базу

En+ Group завершила строительство здания лыжной базы в Тулуне Иркутской области. Проект реализован в рамках восстановления и развития социальной инфраструктуры города, пострадавшего от сильного наводнения летом 2019 года. Уже в следующем сезоне новая база будет готова принять любителей активного зимнего отдыха и воспитанников ДЮСШ Тулуна, сообщают в компании

На сегодня возведение здания базы полностью закончено. Строители выполнили работы по устройству инженерных сетей и внешнюю отделку. В здании общей площадью 170 кв.м. предусмотрены раздевалки с санузлами и душевыми, тренерская, комнаты для хранения и подготовки инвентаря, а также теплая стоянка для снегохода с прицепом для укатки лыжни. Помещение оснащено автономной системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации, системой вентиляции и противопожарной системой.

Напомним, что En+ Group выступила инициатором строительства лыжной базы на улице Желгайская города Тулуна на заседании правительства РФ по восстановлению объектов спорта и культуры в пострадавшей от паводков Иркутской области в конце прошлого года.

En+ Group последовательно популяризирует лыжный спорт в регионе. С 2016 года компания реализует в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия проект «На лыжи!». В рамках проекта ведется обновление и строительство лыжной инфраструктуры, подготовка лыжных тренеров, поддержка юношеских команд, проводятся спортивные праздники и соревнования.

За время реализации проекта были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, тренировочные базы получили 6 современных ратраков, было закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах. С 2019 года ежегодно проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года». В 2016-2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 52 000 любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1 900 юных спортсменов.