15% российских выпускников свободно владеют английским языком

Сервис Работа.ру, ГК «Эфко» и АНО «Россия – страна возможностей» выяснили, что специалисты со знанием английского языка чаще всего востребованы в области науки и образования, в юриспруденции, среди топ-менеджмента, в госслужбе, туристической области и в ИТ-секторе.

В зависимости от сферы требование знания языка может существенно повлиять на зарплату будущего специалиста. Так, в госсекторе владение английским языком может прибавить более 75% к заработной плате. Соискателям работы в образовательной сфере – около 37%, в юриспруденции и ИТ-сфере – около 30%.



В июне кандидатов с продвинутым английским на Работа.ру чаще всего искали на позиции специалиста по перевозкам (английский нужен в 88% вакансий), менеджера по страхованию (69% вакансий), менеджера по внешнеэкономической деятельности (41% вакансий), гувернантки (29% вакансий), а также преподавателя (17% вакансий).



Однако далеко не все российские выпускники могут похвастаться продвинутым уровнем английского языка.

Исследование Работа.ру, АНО «Россия – страна возможностей» и ГК «Эфко» показало, что лишь небольшая часть российских студентов (15%) свободно говорит на английском языке и может уверенно применять его в работе (уровень Upper Intermediate и Advanced). При этом изучают английский язык более 90% студентов. Среди магистров английский на продвинутом уровне знают 22% студентов, а вот среди бакалавров – только 14%. Практически каждый пятый респондент (23%) владеет языком на среднем уровне (Intermediate), 16% студентов и выпускников знают его на уровне Pre-Intermediate, около 20% знают английский язык на начальном уровне.



Знание языка напрямую зависит от карьерных планов молодых людей, показал опрос. Среди студентов и выпускников, которые планируют работать в России, только у 17% уровень английского выше среднего или на продвинутом уровне. А вот среди учащихся, которые хотят работать в другой стране, уровни Advanced и Upper Intermediate встречаются чаще — треть респондентов владеет английским выше среднего.



«Специалисты со знанием английского языка востребованы сегодня во многих сферах – от логистики до образования и госуправления, а в будущем отраслей, где без иностранного языка будет сложно найти работу, станет еще больше. Однако большинство выпускников российских вузов пока не могут похвастаться продвинутым уровнем английского. Это приводит к дефициту таких кадров на рынке и, как следствие, конкуренции работодателей и готовности платить таким специалистам больше. В среднем по рынку требование знания английского языка может прибавить около трети к зарплате. Хороший повод для выпускников школ и студентов уделять больше внимания этому навыку», — отметила Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.