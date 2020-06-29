Открытие фитнес-клубов и спортивных залов обсуждают в Иркутской области

В Иркутской области сегодня, 29 июня, на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Приангарье обсудили возможность открытия фитнес-клубов и спортивных залов, при условии их заполняемости наполовину.

Руководитель регионального представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Иркутской области Дмитрий Ракитин заявил о готовности участников рынка соблюдать все требования Роспотребнадзора.

- Мы тщательно изучили все требования к работе фитнес-индустрии. Сделали запас средств индивидуальной защиты. Мы готовы начать работу с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и других контролирующих органов. Мы понимаем всю ответственность, которая ложится на нас как на организаторов этого вида деятельности, - доложил он.

Глава региона Игорь Кобзев распорядился рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании cанитарно-противоэпидемической комиссии и на основании ее рекомендаций на следующем заседании оперативного штаба принять решение.

По мнению экспертов, сокращение объема всей фитнес-индустрии в 2020 года может достичь 30%, в World Class ожидают возвращения к докризисным показателям не ранее чем через два года.

Напомним, что с 3 июля в Иркутской области открываются сезонные летние кафе, веранды и террасы при стационарных предприятиях общепита. Их работа возможна, если будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. С этого же периода разрешено открыться гостиницам, отелям, базам отдыха, при загрузке номерного фонда не более 50 процентов. Предприятия индустрии гостеприимства в обязательном порядке не позднее, чем за 5 дней до открытия, должны направить уведомление в агентство по туризму Иркутской области.