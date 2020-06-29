ИГУ и БГУ вошли в двадцатку лучших экономических ВУЗов по версии SuperJob

Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в области экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2014—2019 годах.

В пятерке лидеров рейтинга за год произошли изменения. Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по-прежнему на первом месте, средняя зарплата его выпускников составляет 120 000 руб.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» уступил одну позицию и опустился на вторую строку, его выпускники уже в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 115 000 руб. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова — на третьем месте (107 000 руб.). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — на четвертом (100 000 руб.).

Со средними зарплатами выпускников в размере 97 000 руб. в месяц пятую строку делят Финансовый университет при Правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, показавшая максимальный прирост по зарплатам за год (+11 000 руб.).

Сохранили свои позиции Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (располагается на восьмом месте с уровнем зарплат молодых специалистов в размере 78 000 руб. в месяц), Сибирский федеральный университет (одиннадцатое место и средняя зарплата – 70 000 руб. в месяц), а также Национальный исследовательский Томский государственный университет, который находится на тринадцатом месте рейтинга (65 000 руб. в месяц).

Новосибирский государственный университет экономики и управления с шестнадцатого места поднялся на тринадцатое (Прирост уровня средних зарплат выпускников вырос на 7000 руб. и составил 65 000 руб.), поменявшись местами с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского (62 000 руб. в месяц).

С двадцатого на семнадцатое место поднялся Алтайский государственный университет. Уровень зарплат молодых специалистов вырос на 4000 руб. и составляет 58 000 руб. в месяц.

Семнадцатое место разделяют Иркутский государственный университет и Кемеровский государственный университет (58 000 руб).

Байкальский государственный университет потерял одну строку и занимает девятнадцатое место с уровнем зарплат выпускников в размере 56 000 руб. в месяц.

Братский государственный университет в 2020 году располагается на двадцатом месте рейтинга с уровнем зарплат в размере 55 000 руб. в месяц.