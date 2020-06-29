Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей по ипотеке с господдержкой 2020

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей на покупку новой квартиры в ипотеку. Средняя сумма займа составляет 3,8 млн рублей.

В Сибирско-Уральском регионе банка клиенты оформили в рамка госпрограммы уже более 60 млн ипотечных кредитов. Средняя сумма займа в Новосибирске составляет 2,1 млн рублей, а, например, в Екатеринбурге – 2,5 млн рублей.

«Мы отмечаем рост спроса на льготную программу и рады предоставить клиентам простой и удобный сервис по оформлению ипотеки. С расширением максимальных лимитов данной программы клиенты получат еще больше возможностей решить свой квартирный вопрос, ведь объектов, подходящих под условия, станет значительно больше», - отмечает Ирина Ярыгова.

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке. Предложение действительно до ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента её одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.