S7 Airlines открывает рейсы из Новосибирска в Грозный

S7 открывает прямые рейсы из Новосибирска в Грозный. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщает авиаперевозчик.

S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Грозным. Рейсы будут выполняться по понедельникам. Вылет из аэропорта Толмачево в 07:05, прилет в аэропорт Грозного в 07:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 08:35 и приземляется в Новосибирске в 16:45.

Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Расписание составлено таким образом, что пассажирам из Грозного будет удобно продолжить путешествие с пересадкой в аэропорту Толмачево в другие города России маршрутной сети S7 Airlines, в том числе Иркутск, Красноярск, Кемерово и Владивосток. В таком случае перелет оформляет единым билетом, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта назначения.