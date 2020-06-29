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ВЦИОМ: 76% россиян поддержали поправки к Конституции

29 июня 2020

По данным экзитпола ВЦИОМ за четыре дня голосования, поправки в Основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных. Против высказались 23,6%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию Российской Федерации.

По состоянию на 28 июня 2020 г. (на 21.00 по московскому времени), всего в опросе приняли участие 163,124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа - 29,4%.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян.

Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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