«Эксперт РА» подтвердило ИК «Фридом Финанс» рейтинг «ruBB+» с повышением прогноза

26 июня 2020 года крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

«ИК «Фридом Финанс» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на доверительное управление ценными бумагами, осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Материнской компанией является Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на NASDAQ», говорится в пресс-релизе агентства.

Рыночные и конкурентные позиции компании «Эксперт РА» оценивает как высокие. ИК «Фридом Финанс» стабильно входит в топ-10 крупнейших брокерских компаний России по количеству зарегистрированных клиентов (47 тыс. человек на май 2020 года) на Московской бирже. В отчете отмечается, что значительное количество клиентов торгует на Санкт-Петербургской бирже.

Аналитики указывают на то, что компании удалось в 2019 году нарастить комиссионные доходы на 61%. ИК «Фридом Финанс» продолжает стремиться к повышению диверсификации клиентской базы, что отражается в позитивном прогнозе по рейтингу.

Кроме того, поддержку рейтингу оказало размещение компанией трехлетних облигаций на Московской бирже в январе 2020 года. Объем в обращении составил 30 млн долларов.

Положительным фактором, по мнению аналитиков, стало включение кипрского брокера, в котором хранятся ценные бумаги клиентов и который также входит в одну группу с ИК «Фридом Финанс», в соответствующий реестр иностранных депозитариев от Банка России. Это позволит клиентам компании, относящимся к категории квалифицированных инвесторов (их количество — 1700), увеличить объемы сделок на американском рынке.

«Эксперт РА» выделяет высокий уровень информационной открытости и риск-менеджмента ИК «Фридом Финанс». Помимо обязательной к публикации информации, включая данные о существенных фактах, компания размещает на своем сайте ссылку на отчетность холдинга Freedom Holding Corp., в который входит ИК «Фридом Финанс».

По данным «Эксперт РА», по состоянию на 31.12.2019 объем активов ИК «Фридом Финанс» составил 11,9 млрд руб., размер капитала — 4,9 млрд руб. По итогам 2019 года объем комиссионных доходов составил 1,25 млрд руб., чистая прибыль достигла 18 млн руб.