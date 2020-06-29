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На компенсацию погибшего от грунтовых вод урожая Иркутская область выделит 83 млн рублей

29 июня 2020

Средства должны поступить на счета пострадавших не позднее 8 июля, сообщают в областной администрации.

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В январе 2020 года врио губернатора Игорь Кобзев подписал указ о единовременных выплатах – по 10 тысяч рублей для жителей районов Приангарья, у которых из-за подъёма грунтовых вод погиб урожай. На эти цели из областного бюджета было выделено 135 млн рублей. Однако в процессе сбора документов оказалось, что за выплатами обратилось больше человек, чем предполагалось изначально. Заявления на компенсацию подали более 22 тысяч человек. 

Как отметил исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, в настоящее время перечислена материальная помощь в объеме 135 млн рублей. Выплаты оставшимся пострадавшим, заверил руководитель ведомства, будут произведены в ближайшие дни. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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