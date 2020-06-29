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«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»

29 июня 2020

Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса  дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта www.smi.rt.ru, сообщают в компании.

Все призеры конкурса получат дипломы и подарки. Победители, занявшие первое место в основных номинациях и трех спецноминациях, посетят штаб-квартиру компании NEC в Японии. Дата поездки будет определена позднее. 

Перед объявлением победителей пройдет пресс-конференция президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского и генерального директора компании АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши КавадаСпикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. 

На пресс-конференцию приглашаются участники конкурса не только 2020 года, но и прошлых лет, а также все, кто интересуется инновациями, технологиями и digital 

Задать вопрос спикерам можно как письменно, так и в формате видеообращения, прислав ссылку на ролик для скачивания до 3 июля включительно на электронную почту history@rt.ru 

  • Для записи видеоролика следует воспользоваться рекомендациями: 
  • расположить свой телефон горизонтально;  
  • установить настройки камеры 1920х1080 full HD; 
  • обеспечить достаточное освещение; 
  • выбрать нейтральный фон; 
  • после старта записи подождать 10 секунд в кадре; 
  • представиться, назвать издание, в котором работает журналист; 
  • сообщить, кому адресован вопрос; 
  • задать вопрос; 
  • подождать 10 секунд в кадре, прежде чем отключить запись; 
  • придерживаться хронометража не более 60 секунд;  
  • сделать несколько дублей, разместить ролики в любом облачном сервисе и прислать ссылку на history@rt.ru. 

Во время прямой трансляции церемонии будет работать чат, в котором участники смогут задать дополнительные вопросы. Авторы самых интересных вопросов и видеообращений получат памятные  сувениры. 

В ежегодном конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году участвовали журналисты и блогеры региональных СМИрассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. 

На конкурс принимались материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа», а также в три специальные номинации: 5G от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАССНа конкурс поступило свыше 2500 заявок от 1200 участников из всех регионов страны. 

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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