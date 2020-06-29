В Приангарье накажут арендаторов лесных участков, не предоставивших технику для ликвидации ЧС

В Усть-Кутском районе привлекают к административной ответственности арендаторов лесных участков, которые не предоставили технику для ликвидации ЧС. Об этом на заседании регионального оперативного штаба под председательством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сообщил и.о. министра лесного комплекса Дмитрий Петренев.

После объявления режима ЧС, связанного с ухудшением лесопожарной обстановки, не все арендаторы выделили силы и средства для ликвидации огня, еще часть арендаторов представила технику несвоевременно.

– Арендаторы будут привлечены к административной ответственности, составляются протоколы по статьям 8.32 («Нарушение правил пожарной безопасности») и 19.4.1 («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)») КоАП РФ. Кроме того, после завершения ликвидации в отношении арендаторов лесных участков проведем проверки, решения будем принимать вплоть до расторжения договоров, – пояснил Дмитрий Петренев.

Специалисты территориального управления министерствам лесного комплекса по Усть-Кутскому лесничеству уже составили 29 протоколов: 15 по статье 8.32, 14 – по статье 19.4.1 КоАП. В случае, если арендаторы добровольно не выплатят штрафы, лесничество обратится в суд.

В настоящий момент в Усть-Кутском районе продолжают действовать три лесных пожара, в том числе крупный площадью 580 га, обнаруженный 21 июня. Его локализация запланирована на вечер 29 июня. Также локализованы еще два очага на площади 13 га.