Дополнительные средства выделены для выплаты премий иркутским медикам к профессиональным праздникам

Премии к профессиональному празднику получат еще полторы тысячи медиков Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев внёс соответствующие изменения в Указ об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области.

- Сегодня я подписал изменения в Указ. Поручаю профильным ведомствам произвести выплаты в течение недели, - подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.

Согласно прежней редакции Указа от 15 июля 2019 год, подписанной предыдущим главой региона, все стимулирующие выплаты, приуроченные ко Дню медицинского работника, начислялись только тем сотрудникам, которые проработали в государственной медицинской организации системы здравоохранения не менее года. Таким образом специалистам, имеющим многолетний стаж работы, но сменившим несколько месяцев назад одно госучреждение системы здравоохранения на другое, выплата не полагалась.

Праздничная премия составляет 20 тыс. рублей для каждого медработника. Из бюджета региона уже выплатили 1,5 млрд рублей. Ещё порядка 30 млн рублей в ближайшее время получат те медики, чей стаж работы в медорганизации на момент праздника составлял менее года.