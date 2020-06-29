В пунктах поведения ЕГЭ будут соблюдены все меры безопасности

В пунктах поведения ЕГЭ будут соблюдены все меры безопасности. Об особенностях проведения ЕГЭ-2020 сегодня на пресс-конференции, рассказала исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.

В соответствии с новым расписанием, основной период ЕГЭ 2020 года пройдет с 29 июня по 25 июля. Сдавать экзамены в основной период в Иркутской области планируют более 12,5 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников прошлого года.

- Мы неукоснительно выполняем все требования Роспотребнадзора и Минпросвещения России. В новых условиях проведения экзаменационной кампании уделено отдельное внимание безопасности учеников, педагогов и наблюдателей. До и после экзаменов будет проводиться обязательная дезинфекция помещений, а также школьных автобусов, осуществляющих подвоз школьников к пунктам проведения экзаменов (ППЭ); обязательная термометрия на вход и обеспечение средствами индивидуальной защиты, - сказала Елена Апанович.

Для осуществления контроля над проведением ЕГЭ будут задействованы 4794 наблюдателей. Часть из них будет работать в дистанционном режиме.



Елена Апанович подчеркнула, что проведена большая организационная работа по обеспечению технической готовности с учетом изменившихся сроков.