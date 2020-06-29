В Иркутске опубликован список аварийных домов для расселения

29 аварийных многоквартирных жилых домов в Иркутске в границах улиц Розы Люксембург, Норильской и переулка Восточный расселят до 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Два из них – №18 на Розы Люксембург и №15 в переулке Восточный – планируется расселить уже в текущем году. Жилые дома № 8, 11, 16, 20 на улице Норильская, № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 на Розы Люксембург, а также № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 в переулке Восточный признаны аварийным в 2013-2014 годах. Все они включены в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».

При этом, в октябре 2016 года между администрацией Иркутска и застройщиком был заключен договор о развитии застроенной территории, который включал полное расселение указанных жилых объектов. В настоящий момент обязательства исполнены на 4% от запланированных объемов. В администрации города принято решение о расторжении данного договора. Кроме этого, в судебном порядке планируется обязать застройщика выполнить ряд обязательств и уплатить пени.

– Одна из самых серьезных задач сегодня – расселить жителей данных домов. В данном случае, у нас есть возможность воспользоваться средствами адресной программы и переселить жителей в комфортные условия, – пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов. – После сноса домов данная территория площадью около 10 гектаров будет отдана под строительство объектов социальной инфраструктуры. Здесь мы планируем размещение новых школы и детского сада.

Также мэр Иркутска отметил важность внесения законодательной инициативы в региональный закон об РЗТ. Руководители администрации и городской Думы считают, что при развитии застроенной территории в договор необходимо включать не только многоквартирные жилые дома, но и индивидуальные, тогда проект РЗТ станет более привлекательным.