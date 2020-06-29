В Парке инициативной молодежи Иркутска высадили новую аллею

Во Всероссийский день молодежи в Парке инициативной молодежи Иркутска на пересечении улиц Терешковой и Пушкина было посажено около сорока деревьев. С такой инициативой выступили лидеры молодежных организаций. Организаторы мероприятия – администрация Иркутска и Клуб молодых архитекторов города. Участники акции высадили аллею из 30 акаций и 9 кустов сирени.

– Очень важно, что инициатива исходила от активных ребят и общественных организаций. Ежегодно в Иркутске проходит масштабный праздник в День молодежи. Но массовые мероприятия невозможны в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Надеемся, что посадка деревьев в этот праздник станет нашей новой традицией и хорошим заделом на будущее, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.