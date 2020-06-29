В Иркутске рассмотрят варианты завершения благоустройства Сада Томсона

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил до конца июля представить варианты завершения благоустройства особо охраняемой территории «Сад Томсона».

Общественное пространство начали благоустраивать в 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Планировалось установить ограждение, построить входную группу, сделать основной парковый проезд, провести освещение, организовать площадку для проведения городских мероприятий. Однако запланированный объем работ не был завершен, а выполненное благоустройство на сегодня частично разрушено.

– Изначально задумка по приведению в порядок данной территории была хорошей, ее надо завершить. Необходимо четкое понимание того, что мы хотим здесь реализовать и за счет чего. Важно проанализировать все имеющиеся финансовые возможности, в том числе проработать участие в федеральных программах, а также привлечение частного капитала, – подчеркнул Руслан Болотов.

В ходе рабочей поездки также принято решение рассмотреть возможность реставрации выявленного объекта культурного наследия по адресу: пер. Деповский, 4. Здание бывшей жандармерии было построено в начале 1900-х годов, позже использовалось как школа рабочей молодежи. Последние 5 лет не эксплуатируется, объект законсервирован. Учитывая нехватку социальных объектов в данном районе, решено рассмотреть возможности ремонта здания и перепрофилирования его в дом детского творчества.