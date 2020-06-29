В период самоизоляции жители Иркутска занимались ремонтом квартир

Два с половиной месяца, которые жители Иркутска провели дома на самоизоляции, многие посвятили улучшению квартир, выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и федеральный сервис доставки СберМаркет. Спрос на товары для ремонта за это время вырос в 10 раз по сравнению с апрелем-маем прошлого года.

В апреле 2020 года продажи товаров для ремонта выросли на 75% по сравнению с мартом. Своими квартирами в первый месяц самоизоляции активнее всего занимались жители Иркутска, Казани, Владимира, Красноярска, Новосибирска и Ярославля. В этих регионах спрос на товары для ремонта вырос в 5–10 раз.

В мае спрос на товары для ремонта увеличился еще на 50% по сравнению с апрелем. Ремонтную эстафету приняли москвичи и жители Московской области, пермяки, ростовчане, самарцы, санкт-петербуржцы, тюменцы, и челябинцы. В этих городах спрос за месяц вырос примерно вдвое.

Стоит отметить, что около 30 выплат в апреле-мае компания «Сбербанк страхование» произвела хозяевам только что отремонтированных квартир. Еще 8 выплат получили соседи тех жильцов, которые занимались ремонтом, повредили в процессе ремонта коммуникации и затопили нижние этажи. Ежемесячно «Сбербанк страхование» производит около 800 страховых выплат клиентам по страхованию имущества физических лиц, в частности квартир и загородных домов.

В целом, анализ около 5 тыс. урегулированных убытков по страхованию имущества физических лиц показал, что причиной 70% страховых случаев с квартирами становятся заливы, 20% — противоправные действия третьих лиц, 10% — пожары. В загородных домах, особенно деревянных, 90% страховых случаев приходится на пожары, 5% — на стихийные бедствия, еще 3% и 2% — на противоправные действия третьих лиц и взрыв газа соответственно.

На первом месте по количеству страховых случаев с имуществом физических лиц в 2020 году Москва и Московская область — на эти два региона пришлось по 8% выплат. Далее следуют Санкт-Петербург (6%), Башкирия и Иркутская область (по 4%), Татарстан, Кемеровская область, Алтайский край, Краснодарский край и Свердловская область (по 3%).

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхование» защищает имущество от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц и чрезвычайных ситуаций. Полис можно приобрести в отделениях Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение «СберОсмотр».