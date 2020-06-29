Более 80% корпоративных клиентов Райффайзенбанка размещают средства на депозиты онлайн

Доля корпоративных клиентов Райффайзенбанка, пользующихся возможностью размещать денежные средства на депозиты онлайн, превысила 80%. Райффайзенбанк первым на российском рынке запустил возможность автоматического получения индивидуальной ставки по депозиту на основе комплекса критериев, связанных со спецификой бизнеса корпоративных клиентов.

Возможность получения в удаленном режиме ставки для размещения на депозит была реализована в конце 2019 года за счет запуска новой системы банк-клиент для корпоративного бизнеса «Райффайзен Бизнес Онлайн» (РБО). РБО позволяет получить индивидуальную ставку для размещения средств на депозит в три шага: зайти в РБО, указать сумму и срок. После этого система автоматически покажет персональную ставку для конкретного клиента.

Компании оценили удобство сервиса: через полгода после запуска им стали пользоваться 80% клиентов. Данный сервис автоматически доступен всем корпоративным клиентам, использующим РБО.

«Цифровые продукты Райффайзенбанка дают клиентам действительно простой и быстрый доступ к финансовым инструментам. Переход на РБО позволил корпоративному бизнесу размещать средства на депозиты онлайн, а нам - предоставлять всем клиентам котирование с использованием интеллектуальной автоматизированной системы, которая определяет персональную ставку на основе большого количества индивидуальных критериев. Мы планируем и дальше развивать данный сервис, в том числе внедрить новый интерфейс, чтобы процесс стал еще более удобным», - прокомментировала Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов.