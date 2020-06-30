Миллениалы боятся, но берут ипотеку - исследование Райффайзенбанка

Почти 80% миллениалов, планирующих покупку недвижимости в ближайшее время, собираются приобретать её в ипотеку. Это показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе участвовали более двух тысяч человек в возрасте 24-38 лет из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Большинство (64%) состоят в зарегистрированном браке, 21% на момент исследования были свободны от партнёрских отношений. Ежемесячный доход 47% составляет 30-60 тыс. руб., меньше этого зарабатывает 37% респондентов.

Немного про ипотечные страхи

Среди тех, кто отказывается от покупки в ипотеку, 32% боятся, что не смогут в будущем выплачивать кредит. Наиболее силён этот страх у жителей Перми и Петербурга (42%). Отказ со стороны банка пугает больше прочих миллениалов из Самары (19%).

Оплатить покупку недвижимости из своих средств собираются жители Москвы (42%). А на поддержку родителей рассчитываю сильнее других миллениалы из Нижнего Новгорода (27%) и Ростова-на-Дону (20%).

При этом, несмотря на страхи, миллениалы всё же активно пользуются ипотекой. Именно эта возрастная группа составляет большую часть кредитного портфеля Райффайзенбанка: в среднем 70% ипотечных выдач приходится именно на них.

«Миллениалам часто приписывают инфантильность и невысокую финансовую грамотность. Однако, наш опыт взаимодействия с этой категорией клиентов показывает обратное. Они не нарушают графика платежей и часто досрочно гасят ипотеку, очень осторожно и взвешенно принимают долгосрочные решения. Ситуация пандемии оказалась очень показательной: снизилось количество заявок на 10-15% в этой возрастной группе. Люди не спешили увеличивать кредитную нагрузку в период неопределнности», – говорит Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Какую недвижимость миллениалы покупают в ипотеку

Пандемия коронавируса и связанная с этим самоизоляция, возможно, повлияли на привлекательность загородной недвижимости. 20% миллениалов планируют в ближайшее время приобретать загородный дом или участок. При этом большинство (76%) всё же отдают предпочтение квартире.

При покупке жилья бизнес-класса клиенты московского региона «Группы ЛСР» привлекают кредитные средства в 46% случаев. По статистике, чаще всего для покупки двухкомнатной квартиры средней площадью 66 кв.м. При этом средний первоначальный взнос составляет 35% от стоимости квартиры.

Если рассматривать квартиры комфорт-класса, то миллениалы берут ипотеку для их приобретения в 55% случаев. Наиболее популярный вид жилья в ипотеку – однокомнатная квартира средней площадью 38 кв.м. Первоначальный взнос также составляет 35% от стоимости жилья.

Согласно внутренней статистике компании, в условиях транспортной загрузки Москвы для потенциальных покупателей жилья все большее значение приобретают такие характеристики жилого комплекса, как хорошая транспортная доступность, удобная локация и экологичность района проживания. Покупатели хотят, чтобы при приобретении квартиры было «все включено».

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