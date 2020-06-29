Китайцы взялись за нефть

Bloomberg пишет, что крупные нефтеперерабатывающие госкомпании Китая ведут переговоры о создании группы для совместной покупки нефти. Переговоры уже находятся на продвинутой стадии, и топ-менеджеры обсуждают детали плана. Участники группы - China Petroleum & Chemical (Sinopec), PetroChina, China National Offshore Oil Corporation и Sinochem Group. Группа представляет нефтяные компании, которые импортируют больше 5 млн баррелей в день, что делает ее крупнейшим покупателем нефти в мире. отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Сначала группа намерена совместно подать заявки на приобретение российской и африканской нефти на спотовом рынке. Подать совместную заявку на покупку российской нефти ESPO, поставляемой по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), компании могут уже в следующем месяце. В будущем группа может расшириться и разрешить участие негосударственных перерабатывающих предприятий, в том числе так называемых «чайников» — китайских независимых НПЗ.

Новый альянс. Вероятно, даст китайским компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и добиться снижения стоимости закупок, что естественно негатив для России. Впрочем, для цен на нефть главное сейчас это ситуация с пандемией. Новая волна – это новый карантин и вероятно новый обвал цен на нефть. Остается надеяться, что мировая экономика избежит данного сценария, и до конца года черное золото будет стоить $40-50 за баррель лиха.