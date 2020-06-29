ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»

ВТБ и Группа компаний «Россети» подписали соглашение о выпуске брендированных карт национальной платежной системы «МИР» для проведения выплат сотрудникам организации от Фонда социального страхования РФ.

Новые карты будут бесплатно предоставлены всем сотрудникам группы «Россети», что позволит обеспечить персонал необходимыми банковскими продуктами в рамках реализации пилотного проекта «Прямые выплаты» Фонда социального страхования.

В 2020 году будет увеличено число регионов, участвующих в проекте по прямым социальным выплатам за счет бюджетов РФ. В их числе оплата больничных листов, пособия по беременности и родам, единовременные социальные выплаты в связи с различными жизненными ситуациями.

Карты ВТБ будут выпускаться в индивидуальном дизайне с изображением логотипа «Россети» и высоковольтной опоры. Сотрудникам в рамках зарплатного проекта будут предложены специальные продукты и сервисы, а также широкий выбор бонусных программ.

«Кобеджинговая карта „Мультикарта-Мир-Maestro“ ВТБ позволит сотрудникам компании одновременно пользоваться привилегиями программы лояльности ВТБ и сразу двух платежных систем. Бесплатное снятие наличных в банкоматах и бесконтактная технология оплаты позволят владельцам карт комфортно совершать привычные транзакции не только в России, но и за рубежом. Кроме того, получая новую карту, сотрудники становятся клиентами ВТБ. Поэтому у них появляется возможность пользоваться цифровым сервисом ВТБ-Онлайн, широкой линейкой кредитных продуктов с одними из самых низких ставок на рынке, а также дополнительными цифровыми сервисами ВТБ. Уверен, наше соглашение с партнером станет новым этапом успешного сотрудничества банка с компанией», — отметил Святослав Островский, член правления банка ВТБ.

«В группе „Россети“ работают около 220 000 человек. Персонал будет своевременно обеспечен банковскими картами для быстрого и комфортного получения выплат Фонда социального страхования», — отметила первый заместитель генерального директора «Россетей» Лариса Романовская.

«Возможность выпуска карты национальной платежной системы „МИР“ с прозрачной бонусной программой обеспечит каждому работнику группы дополнительный комфорт при использовании карт», — прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павел Гребцов.