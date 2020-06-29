Сэкономить на оплате автоштрафов смогут держатели карт «Мир» от Примсоцбанка

У держателей карты «Мир» от Примсоцбанка есть возможность оплатить штрафы ГИБДД без комиссии. Для того, чтобы воспользоваться предложением от платежной системы, необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги», а также оплатить свой штраф с помощью этого сервиса в 20-дневный срок после нарушения и не позднее 23 июня 2021 года.



Отметим, акцию запустили в июне 2019 года и в связи с большой популярностью у населения (за год держатели карт смогли сэкономить более 16 миллионов рублей) недавно продлили.



Оплата без комиссии по карте «Мир» Примсоцбанка распространяется на следующие виды штрафов:



1) штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, а именно: превышение скорости, управление незарегистрированным авто, езда без прав и полиса ОСАГО, без огнетушителя, аптечки и с тонированными стеклами, непристегнутые ремни безопасности, проезд на красный свет, непредоставление преимущества скорой помощи, непропуск пешехода, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП;

2) штрафы Администратора Московского парковочного пространства (АМПП);

3) штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);

4) штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск, Тула);

5) штрафы Ространснадзора (за систему Платон для большегрузов, лицензии на перевозки, установка тахографов, путевые листы, нарушение режима труда и отдыха для водителей);

6) штрафы Госадмтехнадзора Московской области (работы на дорогах, люки, фонари, проезды во двор, состояние дорог, перекрытие проезжей части).



Напомним, оплатить штраф на портале или в приложении Госуслуг можно картой Примсоцбанка. При оплате в течение 20 дней автоматически рассчитается скидка 50%. Обычно при этом банк взимает комиссию, это условие действует по умолчанию. Однако в период действия акции (24 июня 2019 - 23 июня 2021 года) при использовании карты «Мир» комиссия отменяется.