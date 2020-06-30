Производитель алюминия Ball начнет выпускать натуральную байкальскую воду в металлической таре

Ball и российский бренд «Легенда Байкала» объявили о начале совместного выпуска натуральной байкальской воды в металлической таре, сообщается в Вестнике алюминиевой ассоциации.

Вода «Легенда Байкала» добывается с глубины 400 м глубочайшего озера на планете, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Она насыщена природным кислородом, активирует иммунную систему и восстанавливает силы организма. «Алюминиевые банки, которые можно утилизировать без потери качества снова и снова, демонстрируют наиболее быстрый рост среди всех видов упаковки в Европы», – поясняет Ирина Доляновская, менеджер по развитию бизнеса в России, подразделение упаковки для напитков Ball. Стоит отметить, что и отечественный рынок питьевой воды в таре вырос на 15% в 2019 году за счет роста интереса к здоровому образу жизни. Вода – крупнейшая в мире категория напитков, рынок которой ежегодно растет на 2%.