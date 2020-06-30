Федеральных дорожников наградили за участие в ликвидации последствий наводнения 2019 года

Мероприятие в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приурочили к годовщине с начала паводка, сообщают в пресс-службе организации.

«Ровно год назад случилось тяжёлое для всех событие. Мы работали на месте с первых часов и даже минут этого наводнения – как организация, которая обеспечивала безопасный проезд и восстановление участков федеральной дороги «Сибирь», попавшим в зону затопления. Вначале в Нижнеудинске два дня отстаивали у водной стихии мосты через реки Уда и Застрянка. Закончили работу, поехали домой через Тулун и остались там на два месяца» - вспоминает начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

С 28 июня 2019 года на 6-километровом участке федеральной трассы Р-255 в Тулуне был введён перерыв в движении. Он продлился почти четверо суток.

Вода в реке Ия поднялась до 14-ти метров, что вдвое выше критической отметки. В результате паводка была разрушена насыпь при подходах к мосту через реку Азейка, пострадали переходные плиты и конусы сооружения. Уровень воды над затопленным участком дороги и мостами доходил до 5 метров. Ровно через месяц, 27 июля 2019 прошла вторая волна паводка. Уровень воды на реке Ия в г.

Тулун достиг 11 метров. Подтопило участок дороги протяжённостью 2,11 км. Перерыв в движении продлился чуть более трёх суток. Уровень воды над затопленным участком дороги и мостами доходил до двух метров. Как только стало возможным запустить по трассе автомобили, нарушенное транспортное сообщение оперативно возобновили.

Все работы по восстановлению автомобильной дороги и мостовых сооружений в Тулуне и Нижнеудинске дорожники завершили к концу октября 2019. Непосредственно во время ЧС и на ликвидации последствий наводнения сотрудники дорожных подрядных организаций и Управления дорог «Прибайкалье» работали круглосуточно. Задействовано более 100 человек и около 80 единиц спецтехники.