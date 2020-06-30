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В России выявили более 100 штаммов коронавируса

30 июня 2020

"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", — сказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью РИА Новости. 

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В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.

Общее число заболевших вирусом в мире превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались. В России выявили более 641 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 403 тысяч пациентов. В Иркутской области подтверждены 7 315 случаев заболевания, прирост за сутки – 232.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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