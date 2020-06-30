На Ольхоне установлен 5 класс пожарной опасности

Из-за отсутствия осадков и высокой температуры воздуха на острове сформировалась неблагоприятная ситуация, параметры которой являются основанием для установления чрезвычайного 5 класса пожарной опасности, сообщают в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

В связи с этим, доступ граждан в леса запрещен.

Мера касается как местного населения, так и гостей острова. При этом наличие действующего разрешения на посещение особо охраняемой территории, ситуации не меняет: государственные инспекторы и патрульные группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» контролируют запрет доступа в лес для всех.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 5 000 рублей (для физических лиц).

Верхняя "планка" штрафа составляет 4 тысячи рублей. На тысячу больше, - если будет подтверждён факт разведения костра или использования источников огня (включая "китайские летающие фонарики" и пиротехнику).