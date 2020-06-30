Арендаторов из Усть-Кута, которые не предоставили технику для ликвидации ЧС, привлекут к административной ответственности

После объявления режима об ухудшении лесопожарной обстановки, не все арендаторы выделили силы и средства для ликвидации огня, еще часть арендаторов представила технику несвоевременно, сообщают в областной администрации.

Специалисты территориального управления министерствам лесного комплекса по Усть-Кутскому лесничеству уже составили 29 протоколов: 15 по статье 8.32, 14 – по статье 19.4.1 КоАП. В случае, если арендаторы добровольно не выплатят штрафы, лесничество обратится в суд.

В настоящий момент в Усть-Кутском районе продолжают действовать три лесных пожара, в том числе крупный площадью 580 га, обнаруженный 21 июня. Его локализация запланирована на вечер 29 июня. Также локализованы еще два очага на площади 13 га.