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Арендаторов из Усть-Кута, которые не предоставили технику для ликвидации ЧС, привлекут к административной ответственности

30 июня 2020

После объявления режима об ухудшении лесопожарной обстановки, не все арендаторы выделили силы и средства для ликвидации огня, еще часть арендаторов представила технику несвоевременно, сообщают в областной администрации.

Специалисты территориального управления министерствам лесного комплекса по Усть-Кутскому лесничеству уже составили 29 протоколов: 15 по статье 8.32, 14 – по статье 19.4.1 КоАП. В случае, если арендаторы добровольно не выплатят штрафы, лесничество обратится в суд. 

В настоящий момент в Усть-Кутском районе продолжают действовать три лесных пожара, в том числе крупный площадью 580 га, обнаруженный 21 июня. Его локализация запланирована на вечер 29 июня. Также локализованы еще два очага на площади 13 га. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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