Число жертв коронавируса в Приангарье возросло до 102

30 июня в Иркутской области подтверждены 238 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 7553. Суточные темпы прироста держатся на высоком уровне и составляют 3,2%.

Глава региона Игорь Кобзев связывает значительный ежедневный прирост с более активным тестированием.

– Мы стали намного больше проводить тестов на коронавирус - более 5000 в сутки. Тесты нужны, в том числе, и для понимания общей картины: какие категории людей чаще болеют, какие у них сопутствующие заболевания, - отметил Игорь Кобзев.

Как сообщает оперативный штаб , госпитализированы в регионе 4385 человека, из них 238 за последние сутки. Выздоровели 3066 человек, 146 за последние сутки.

Число жертв коронавируса в Приангарье с начала эпидемии достигло 102, пять человек умерли за последние сутки: 46 (+3) от COVID-19, 56 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.