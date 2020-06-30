Новости

Число жертв коронавируса в Приангарье возросло до 102

30 июня 2020

30 июня в Иркутской области подтверждены 238 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 7553. Суточные темпы прироста держатся на высоком уровне и составляют 3,2%.

Глава региона Игорь Кобзев связывает значительный ежедневный прирост с более активным тестированием.

– Мы стали намного больше проводить тестов на коронавирус - более 5000 в сутки. Тесты нужны, в том числе, и для понимания общей картины: какие категории людей чаще болеют, какие у них сопутствующие заболевания, - отметил Игорь Кобзев.     

Читайте также:

Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Бодайбо и Ангарске
30 июня 2020
ВШЭ: ограничения при COVID-19 спасли жизни не менее 80 тыс. россиян
30 июня 2020

Как сообщает оперативный штаб , госпитализированы в регионе 4385  человека, из них 238 за последние сутки. Выздоровели 3066 человек, 146 за последние сутки. 

Число жертв коронавируса в Приангарье с начала эпидемии достигло 102, пять человек умерли за последние сутки: 46 (+3) от COVID-19, 56 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1764)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Бодайбо и Ангарске
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в Приангарье возросло до 102
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании