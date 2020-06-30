Виновником аварии в Ангарске оказался 17-летний подросток

Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, за рулем иномарки находился 17-летний ранее судимый подросток, который бросил автомобиль во дворах домов, а сам спрятался дома, отказываясь открывать дверь полиции до прихода матери.

Автомобильная авария произошла 29 июня в 8 микрорайоне. Водитель автомашины «Тойота Ипсум», следуя по проезжей части, сбил переходящих дорогу по пешеходному переходу двух человек, после чего скрылся с места происшествия. В результате произошедшего 32-летний пешеход с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где через несколько часов скончался в реанимации. Вторая потерпевшая, 53-летняя женщина получила ушибы и ссадины и находится на амбулаторном лечении.

Установлено, что предполагаемый виновник трагического ДТП не имел права управления транспортным средством.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.