Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Бодайбо и Ангарске

В Иркутской области из 238 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 120 приходится на Иркутск. Новые вспышки зафиксированы в Бодайбо – 24 случаев COVID-19, Ангарске – 17, Иркутском районе – 13, Усть-Куте – 5. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 30 июня.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

Иркутск – 3770 (+120) Усть-Кут – 885 (+5) Иркутский район – 669 (+13) Бодайбо – 388 (+24) Братск – 376 (+2)

Все за период эпидемиии в регионе зарегистрированы 7553 COVID-19, 102 человека скончались.