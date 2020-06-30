Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Бодайбо и Ангарске

В Иркутской области из 238 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 120 приходится на Иркутск. Новые вспышки зафиксированы в Бодайбо – 24 случаев COVID-19, Ангарске – 17, Иркутском районе – 13, Усть-Куте – 5. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 30 июня.
В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:
- Иркутск – 3770 (+120)
- Усть-Кут – 885 (+5)
- Иркутский район – 669 (+13)
- Бодайбо – 388 (+24)
- Братск – 376 (+2)
Все за период эпидемиии в регионе зарегистрированы 7553 COVID-19, 102 человека скончались.
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30 июня 2020