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Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Бодайбо и Ангарске

30 июня 2020

В Иркутской области из 238 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 120 приходится на Иркутск. Новые вспышки зафиксированы в Бодайбо – 24 случаев COVID-19, Ангарске – 17, Иркутском районе – 13, Усть-Куте – 5. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 30 июня.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

  1. Иркутск – 3770 (+120)
  2. Усть-Кут – 885 (+5)
  3. Иркутский район – 669 (+13)
  4. Бодайбо – 388 (+24)
  5. Братск – 376 (+2)

Все за период эпидемиии в регионе зарегистрированы 7553 COVID-19, 102 человека скончались.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новые вспышки коронавируса зафиксированы в Бодайбо и Ангарске
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