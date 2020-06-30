Леса Ольхона закроют для туристов из-за опасности лесных пожаров

С 30 июня на острове установился 5 класс пожарной опасности. В связи с этим, доступ граждан в леса запрещен, сообщают в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 5 000 рублей (для физических лиц).

Верхняя "планка" штрафа составляет 4 тысячи рублей. На тысячу больше, - если будет подтверждён факт разведения костра или использования источников огня (включая "китайские летающие фонарики" и пиротехнику).

Мера касается как местного населения, так и гостей острова. При этом наличие действующего разрешения на посещение особо охраняемой территории, ситуации не меняет: государственные инспекторы и патрульные группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» контролируют запрет доступа в лес для всех.