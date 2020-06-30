Человек спасён на пожаре на улице Сеченова в Иркутске

Возгорание произошло на втором этаже в квартире деревянного дома на улице Сеченова, сообщение о пожаре поступило в четыре часа ночи, сообщают в ГУ МЧС России по Иркуткой области.

На момент прибытия пожарных из окна второго этажа шёл дым. Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, в том числе ребёнок. Пожарными с помощью штурмовой лестницы из окна второго этажа спасен один человек.

Ликвидация открытого горения продолжалась в течение часа, последствия пожара были ликвидированы в восьмом часу утра.

В результате пожара дом был повреждён огнём на площади 150 квадратных метров. Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что дом частично расселён. Жилыми в предназначенном под снос доме оставались три квартиры.

По предварительной информации, причиной пожара стало использование открытого огня. Виновное лицо устанавливается.

Всего в Иркутской области с начала года произошло 4046 пожаров. На пожарах погибли 117 человек, 88 человек получили травмы. 689 человек спасены на пожарах.