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На благоустройство общественных пространств в Иркутской области направят 1,3 млрд рублей

30 июня 2020

Первый объект – бульвар Гагарина. В июне здесь началась реконструкция участка от памятника Александру III до улицы Красного Восстания, сообщают в областной администрации.

Рабочие демонтировали асфальтовое покрытие, плитку, убирают старые опоры и бордюры, устанавливают новые. До 1 сентября подрядчик также должен сделать на этом участке газоны, прочные скамейки, урны, теннисный стол, велопарковку. Новые световые опоры будут антивандальными и антикоррозийными. Глава региона также предложил предусмотреть разделение зон для пробежек, пеших и велосипедных прогулок. 

Всего в этом году в Иркутске планируется благоустроить 17 общественных пространств, в области - более 100 таких территорий в городах и сельской местности. Для этого предусмотрено 1,3 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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