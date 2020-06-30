На благоустройство общественных пространств в Иркутской области направят 1,3 млрд рублей

Первый объект – бульвар Гагарина. В июне здесь началась реконструкция участка от памятника Александру III до улицы Красного Восстания, сообщают в областной администрации.

Рабочие демонтировали асфальтовое покрытие, плитку, убирают старые опоры и бордюры, устанавливают новые. До 1 сентября подрядчик также должен сделать на этом участке газоны, прочные скамейки, урны, теннисный стол, велопарковку. Новые световые опоры будут антивандальными и антикоррозийными. Глава региона также предложил предусмотреть разделение зон для пробежек, пеших и велосипедных прогулок.

Всего в этом году в Иркутске планируется благоустроить 17 общественных пространств, в области - более 100 таких территорий в городах и сельской местности. Для этого предусмотрено 1,3 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.