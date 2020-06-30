Благотворительный фонд +7 запускает премию «Человек – поступок»

Победитель каждого месяца получит 100 000 рублей, сообщают в фонде.

Фонд развития регионов России «+7» объявляет о запуске премии «Человек - поступок». Каждый месяц фонд +7 и специальное жюри будут выбирать номинантов – людей, которые совершили важный, смелый, решительный поступок. Методом случайного выбора будет определен победитель, который получит премию в размере до 100 тысяч рублей.

В голосовании также примут участие пользователи социальных сетей.

Задача проекта – привлечь внимание к людям, которые совершают «добрые дела», добросовестно выполняют свой долг или проявляют свои лучшие качества в экстремальных ситуациях. Медицинские и социальные работники, сотрудники экстренных служб, гражданские активисты, волонтеры – это далеко не все герои, кто достоин награды и благодарности. География проекта – вся Россия.

Номинировать героя могут пользователи социальных сетей – для этого нужно написать о человеке и его поступке в сообщении в социальных сетях фонда +7 в Instagram, ВКонтакте или Facebook, приложив ссылку на опубликованный материал. Сбор информации и рассмотрение заявок начинаются 1-ого числа каждого месяца и заканчиваются последним днем соответствующего месяца. Из всех собранных заявок за месяц жюри конкурса выберет 16 героев, список которых будет опубликован на сайте фонда +7. По итогам голосования пользователей социальных сетей будет сформирован список из 8 финалистов месяца. Методом случайных чисел будет определен победитель, который получит премию в 100 000 рублей.